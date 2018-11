Blitz antidroga dei carabinieri al parco del Vallato Fermato uno straniero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Tornano i Carabinieri al Parco del Vallato. Dopo il doppio arresto di due pusher extracomunitari, trovati in possesso di un etto di hashish suddiviso in 15 dosi e mezzo panetto, oltre a 400 euro in contanti, ieri pomeriggio i militari del Nucleo operativo e Radiomobile insieme al Nucleo Cinofili di Pesaro con i cani antidroga Anita e Jago, hanno ispezionato il parco.Il blitz dei Carabinieri di Jesi è scattato alle 15. Un giovane magrebino è stato pizzicato dagli investigatori in borghese che erano appostati a circa 200 metri, a raccogliere del denaro nascosto in un cespuglio nei pressi della scalinata che collega l’ascensore al parco. Il personale dell’Arma ha seguito tutte le mosse dello straniero – giovanissimo, tra i 20 e i 25 anni – e dopo che aveva raccolto il denaro (poco meno di 300 euro) lo ha bloccato.