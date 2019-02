di Talita Frezzi

JESI - Operazione antidroga dell’Arma jesina al parco del Vallato: una banda di giovanissimi pusher è stata sgominata, con un intervento coordinato dei vari reparti della Compagnia Carabinieri di Jesi che, in due distinte fasi, ha permesso l’arresto di due persone e la denuncia di altre due. Il reato, per tutti, detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Per tutti e 4, marijuanaI carabinieri di Jesi sono entrati in azione lunedì pomeriggio con un controllo mirato nella parte bassa del parco, quella a ridosso del parcheggio Zannoni. All’occhio esperto degli investigatori non è sfuggito il comportamento sospetto di due giovanissimi, ventenni italiani residenti in provincia di Ancona, che sembravano occultare qualcosa guardandosi attorno in modo circospetto.