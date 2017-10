Pensionato in sella alla sua bici travolto da un'auto vicino alla rotatoria: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Non si è spenta l'eco in città della morte del pensionato avvenuta l'altro giorno che un altro incidente con tante similitudini si è verificato poco dopo mezzogiorno sempre a Jesi. Un uomo di 79 anni in sella alla sua bicicletta è stato travolto da un'auto vicino alla rotatoria tra viale Papa Giovanni XXIII e via Verdi. Il pensionato versa in gravi condizioni all'ospedale di Jesi, sul posto oltre il 118 anche la polizia municipale per la gestione della viabilità.