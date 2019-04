In bici contro la bisarca batte la testa e rompe il caschetto: 40enne grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI – Stava pedalando in sella alla sua bici, quando improvvisamente ne ha perso il controllo, sbandando e andando a urtare contro una bisarca ferma a lato della strada. L’impatto, per il 40enne jesino, è stato tremendo: ha battuto violentemente la testa, tanto che il caschetto di protezione si è spaccato. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Potes di Filottrano che hanno prestato le prime cure e, data la gravità della situazione, dalla centrale operativa del 118 di Ancona è stata inviata anche l’eliambulanza Icaro01 da Torrette, dove l’uomo è stato portato in codice rosso.