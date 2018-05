Beffati con il trucco dei 100 euro: commercianti ancora nel mirino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - In azione il truffatore delle 100 euro. Due i casi registrati in città nei giorni scorsi, messi in atto sempre dalla stessa persona. In un caso aveva speso 3 euro pagando con una banconota da 100 euro, salvo poi chiedere alla commessa di cambiargli i soldi e ridargli una banconota da 100 euro, sparendo con tutti i soldi. Nel secondo caso, il truffatore ha speso 4 euro e 20 centesimi: stessa tecnica. Paga con una banconota da 100 euro e prende il resto. Poi ci ripensa, estrae una banconota da 50 euro e 5 pezzi da 10 euro, chiedendo alla commessa se cortesemente può cambiargli quei pezzi con uno da 100. Giri di parole e scappa con le sue 100 euro più il resto dell’esiguo acquisto. I colpi sono stati messi a segno in negozi del centro. Indagano i carabinieri.