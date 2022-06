Ballottaggio Jesi, la sfida tra Lorenzo Fiordelmondo e Matteo Marasca per la fascia da sindaco

JESI - E' il giorno del sindaco. Chi sarà l'erede di Massimo Bacci? Il ballottaggio di oggi a Jesi sarà tra Lorenzo Fiordelmondo e Matteo Marasca. Grande attesa per i risultati del secondo turno ma vediamo come erano andate le cose il 12 giugno.



Al primo turno l’affluenza alle urne è stata del 52,55%, 17.104 elettori su 32.457 chiamati al voto. Per il ballottaggio sono 32.550 i votanti.

Due settimane fa, Lorenzo Fiordelmondo, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Jesi Città Futura (Pd, Jesi in Comune, Jesi Respira, Repubblicani Europei, Con Senso Civico) ottenne 7 mila e 603 voti, il 45, 61%.

Matteo Marasca, liste civiche della amministrazione uscente (Jesiamo, Patto per Jesi, Orizzonte Jesi, Riformisti per Jesi), 6 mila e 73 voti, il 36,43%.

Terzo Antonio Grassetti per Fratelli d’Italia con 1927 voti (11,56%). Poi Marco Cercaci per Italexit e Popolo della Famiglia, 700 voti il 4,2%. Infine Paola Cocola per Lavoro e Libertà (370 voti, 2,2%).

