Baby gang ormai senza limiti: sassate contro una casa, uomo colpito

JESI - Il gioco che diventa pericolo, quando la noia si trasforma in una violenta sassaiola contro le case e una persona viene ferita. L’episodio più grave è avvenuto lunedì, poco dopo le 20 nei pressi del Parco del Vallato-via Donatori di Sangue. Alcuni ragazzi tra i 14 e i 18 anni, forse annoiati, hanno iniziato a lanciare sassi all’indirizzo di un’abitazione. Una delle pietre scagliate è finita dentro una casa trovando una porta-finestra spalancata e ha raggiunto - per fortuna colpendolo solo di striscio alla gamba - un 50enne che stava guardando la tv sul divano. Superato lo spavento iniziale l’uomo è sceso in strada urlando e i ragazzini terribili, senza cenno di mortificazione o di scuse, sono corsi via continuando anzi a scagliare sassi e rischiando di colpirlo in testa. Sono intervenuti i carabinieri.