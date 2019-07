La baby gang aggredisce e prende a schiaffi chi passeggia in centro

di Talita Frezzi

JESI - Una volta si suonavano i campanelli e si fuggiva a gambe levate. Una marachella per la quale tanti ex ragazzi le hanno prese dai propri genitori informati dello scherzo. Oggi alcuni giovani, anche minorenni, si divertono picchiando le persone e aggredendole alle spalle. Per ridere, chissà poi di cosa. Sbucano all’improvviso da vicoli e stradine secondarie, per accodarsi a gruppi di persone e poi coglierle alle spalle e riempirle di schiaffi e spintoni. Poi scappano tra risa e schiamazzi.Episodi inquietanti di quello che sembra uno stupido divertimento di mezza estate. Casi che si stanno ripetendo con una certa frequenza e che destano allarme in città. Sono tre quelli registrati nell’ultimo weekend, ma potrebbero anche essere di più. Vittime, dei passanti che stavano passeggiando tranquillamente in centro dopo cena e che sono stati avvicinati alle spalle da un gruppo di sconosciuti, tra cui anche dei minorenni, sia italiani che stranieri, che li hanno aggrediti.