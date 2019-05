Si autodenuncia dopo doppia espulsione: «Sono irregolare mandatemi in carcere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Espulso per due volte dall’Italia, ignora il provvedimento limitativo e martedì sera arriva a Jesi. Si presenta in caserma dai carabinieri e si autodenuncia. «Sono un clandestino. Non ho il diritto di stare qui. Portatemi in carcere». E così, un 35enne polacco pregiudicato è finito prima in manette e poi in una cella del carcere di Montacuto. Proprio come aveva chiesto. La storia è emersa ieri mattina in tribunale, dove l’uomo è stato portato per non aver ottemperato all’espulsione decretata dal Tribunale di Sorveglianza dopo l’espiazione di una pena di due anni e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, perpetrati proprio quando dimorava a Jesi nei confronti del fratello e della madre. Accompagnato in Polonia nell’aprile 2017, è rientrato in Italia tre mesi dopo. A Jesi era stato arrestato. In quell’occasione era stato condannato e riallontanato di nuovo. L’altro giorno, un ulteriore ingresso irregolare. Stando a quanto emerso, il polacco – difeso dagli avvocati Elisa Gatto e Umberto Gramenzi – sarebbe arrivato in Italia per scappare da una situazione di pericolo in cui si era cacciato in Germania.