Un'auto la travolge e batte la testa: donna grave all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI – Continua la scia nera di investimenti di pedoni sulle strade cittadine. Grave una donna jesina di 59 anni, che stava attraversando la strada lungo via Garibaldi nei pressi dell'incrocio con via Cartiere Vecchie e via Marche. La donna è stata travolta da una Citroen C2 condotta da un ragazzo di 28 anni, che proveniva da via Cartiere Vecchie e non ha fatto in tempo a frenare. La poveretta ha battuto la testa e ha perso molto sangue. Immediato l'allarme al 118 da parte di alcuni testimoni, che si sono fermati a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'automedica del 118 di Jesi e della Croce verde, oltre alla Polizia locale che ha condotto i rilievi di legge e ha chiuso la strada per consentire ai sanitari di intervenire in sicurezza. La donna è stata trasportata con un codice rosso per dinamica maggiore al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Urbani.