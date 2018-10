L'auto si ribalta, nonno e nipote portati al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Stava procedendo sulla salita di Montelatiere quando per cause ancora in fase di accertamento l'auto si è ribaltata: momenti di paura per un uomo di 76 che era insieme al nipote di 11. Nonno e ragazzo sono usciti dall'auto grazie all'intervento dei vigili del fuoco e sono stati portati all'ospedale Urbani per tutti i controlli del caso.