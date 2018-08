Finisce con l'auto contro un camion carico di ferro: grave il conducente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Un grave incidente è avvenuto oggi intorno alle 12 in via Roncaglia a Jesi, richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza.Per cause ancora al vaglio della Polizia locale, una Fiat 500 condotta da un 33enne di Castelplanio, si è scontrata contro il retro di un camion porta container carico di ferro. L'urto è stato violento, tanto che i soccorritori della Croce Verde hanno chiesto l'intervento dell'elimabulanza per una rapido trasferimento dell'uomo all'ospedale regiopnale di Torrette. Sul posto anhe 118 e vigili del fuoco.