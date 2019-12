Aumentano i parcheggi a pagamento. Ma dopo la fine del cantiere sul Corso

JESI - La rivoluzione della sosta e l’aumento dei parcheggi a pagamento intorno al centro storico slitteranno a dopo la conclusione dei prossimi lavori di rifacimento di Corso Matteotti. Lo ha lasciato intendere il sindaco Massimo Bacci, a fronte delle forti preoccupazioni espresse da commercianti e associazioni di categoria durante la commissione dedicata alla illustrazione, da parte dei progettisti, del programma di riqualificazione del Corso e delle modalità con cui opererà il cantiere.

LEGGI ANCHE:

Jesi, nuovi posti auto all’ospedale: summit per cercare soluzioni

«C’è grande paura - ha evidenziato Marco Broglia per l’associazione di commercianti JesiCentro - questi lavori arrivano nel momento storico probabilmente più brutto per il commercio dal dopoguerra ad oggi. Sono cento i nostri associati, insieme compongono una delle più grandi aziende presenti in città». Confcommercio, Confartigianato e, dall’opposizione, il consigliere Pd Andrea Binci, hanno evidenziato i rischi di sovrapposizione fra lavori sul Corso e programmato incremento dei parcheggi blu. Ma il sindaco Bacci, in chiusura di seduta, ha rassicurato: «La pratica amministrativa legata alla sosta a pagamento richiederà tempi lunghi e, se quelli previsti per il cantiere saranno rispettati, non credo che le due questioni interferiranno. Se poi dovesse accadere, non penso che sarà un problema far slittare la scelta sui parcheggi blu fino al termine dei lavori sul Corso».

Sospiro di sollievo per molti, anche se restano i timori alla luce di quanto accaduto coi cantieri delle piazze Colocci e Pergolesi. «Siamo consapevoli delle problematiche da affrontare- ha detto l’assessore ai lavori pubblici Roberto Renzi- ma riteniamo al tempo stesso che le condizioni in cui risulta attualmente Corso Matteotti siano ormai inaccettabili. E forse anche a questo si lega almeno una parte delle difficoltà del commercio». Anche su un’altra richiesta dei commercianti arriva l’approvazione dell’amministrazione. «Quale che sarà lo stato dei lavori- ha detto Renzi- fra un anno, a dicembre 2020, il cantiere si fermerà per consentire un accesso il più agevole possibile nel periodo delle Feste». Quanto ai lavori, l’architetto Andrea Marasca ha spiegato: «Riguarderanno 450 metri di Corso Matteotti e 4.360 metri quadrati di superficie, considerato l’intervento anche su alcune vie laterali. Dodici i mesi di lavori per il Corso, quattordici con l’aggiunta di quelli sulle strade adiacenti». Scompariranno i marciapiedi, il grosso della riqualificazione riguarderà il rifacimento di tutti i sottoservizi. Interessato il tratto fra l’incrocio con via Mura Occidentali e quello con via Mazzini (altezza Saccaria).

«Si partirà dal tratto antistante piazza Pergolesi- ha detto Marasca-per poi procedere nelle due opposte direzioni per tratti di 50-60 metri la volta nei due sensi. Previsti tre mesi di lavori per portare a termine ciascun tratto. Con passerelle mobili il transito pedonale sarà sempre garantito». La pavimentazione sarà la stessa già in opera su piazza Pergolesi. Gli alberi del progetto originario non sono più previsti, per ora niente arredo. «Se ne parlerà eventualmente poi- dice Marasca- l’illuminazione sarà predisposta ma per la soluzione definitiva l’amministrazione ha in animo di attendere il progetto generale per le luci su tutta la città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA