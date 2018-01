Organico dei vigili ridotti all’osso, arrivano rinforzi: tre nuovi agenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Nuove assunzioni in vista per una Polizia locale dall’organico ridotto all’osso. E l’ambizione di riuscire, nell’arco di un quinquennio di mandato, ad ampliare i numeri fino a quella che dovrebbe essere la soglia minima per una città dalle dimensioni di Jesi. È quanto si propone di fare l’amministrazione a partire dal 2018. «In un contesto di costante riduzione del personale comunale- spiega il sindaco Massimo Bacci- le nuove normative ci permettono di fare eccezione per le assunzioni di agenti di Polizia Locale, purché ci siano le coperture in bilancio. Nel Piano delle assunzioni per il 2018 sono state inserite tre nuove unità per la Polizia Locale. Ma faremo di tutto per arrivare a cinque, magari facendo ricorso ad assunzioni a tempo determinato”. Afferma poi il sindaco: «L’obiettivo è arrivare di qui a fine mandato a quelle 40 unità che sarebbero necessarie per una realtà cittadina come la nostra».Nell’arco del 2017 il Corpo della Polizia Locale contava 30 unità di personale, delle quali un comandante, cinque capitani, un tenente, tre vigili scelti, venti agenti, due impiegati amministrativi e due esecutori amministrativi. A fine anno si è verificato il passaggio della comandante Liliana Rovaldi ad analogo ruolo nel Comune di Ancona. È pubblicato il bando per la selezione di un nuovo comandante, nel frattempo la responsabilità stata affidata al dirigente comunale Mauro Torelli, a capo dell’area servizi al cittadino e alle imprese. Entro il 26 gennaio potranno presentare domanda coloro che abbiano svolto almeno 5 anni di comando di Polizia Locale, ma anche funzionari o ufficiali di forze di polizia che abbiano avuto ruoli direttivi con almeno 7 unità alle proprie dipendenze.Bacci aveva anche aperto alla possibilità di armare gli agenti. «Alla luce dei compiti di ordine pubblico che sempre più lo Stato sembra voler demandare ai Comuni una valutazione politica sull’opportunità di armare gli agenti della Polizia Locale andrà fatta».