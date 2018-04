Assicurazione out, niente revisione: multe e sequestri alle auto fantasma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Controlli serrati e niente sconti: automobilista avvisato mezzo salvato. Parola di Polizia locale, che mette subito in guardia: tolleranza zero contro chi guida senza assicurazione o con la revisione dell’auto scaduta. Segue la motivazione del caso: «È un grave pericolo per se stessi e per gli altri». Si rafforza così l’impegno sul fronte della prevenzione e sono le cifre a dettare la linea: a marzo sono stati 12 i guidatori sorpresi a circolare senza assicurazione, 88 invece quelli che non erano in regola con la revisione. Ai primi è arrivata una stangata da 849 euro con tanto di veicolo sequestrato; i secondi non hanno potuto evitare la multa da 169 euro.Ai controlli non si sfugge perché i risultati raggiunti sono frutto di un’intensa attività su strada con 33 pattuglie della Polizia locale - impegnate per 17 dei 31 giorni di marzo - armate quasi sempre di targa system, l’apparecchiatura elettronica che, con un lettore ottico, permette di individuare subito i veicoli che circolano sprovvisti di assicurazione o con la revisione scaduta.I numeri inchiodano: oltre 11.600 i veicoli esaminati dal targ a system, 155quelli fermati . Da segnalare altre 15 violazioni al codice della strada, di cui sei hanno avuto come diretta conseguenza il ritiro della patente. Sono scattati pure due sequestri di veicoli parcheggiati: anche in questo caso erano senza assicurazione. Tutte le contestazioni al codice sono state messe a segno dalle pattuglie, senza passare per l’invio della sanzione a casa per posta: questo ha consentito ai conducenti fermati di beneficiare della riduzione del 30% dell’importo con pagamento entro i primi cinque giorni. Prevista anche l’agevolazione del pagamento on line.Sempre a marzo - per merito della presenza costante sul territorio delle pattuglie della Polizia locale - s’è registrato un minor numero di incidenti stradali: 15 in tutto nel territorio comunale, a fronte dei 31 dello stesso periodo dello scorso anno. Allargando l’orizzonte, nei primi tre mesi del 2018 si riducono a 59 rispetto agli 88 dello stesso periodo dell’anno prima. Dovuta parentesi: al vertice della Polizia locale - che in questi primi mesi dell’anno è retta da Mauro Torelli, dirigente dell’Area Servizi alla Persona, affiancato da dal vicecomandante Filippo Peroni - dal 2 maggio arriverà il nuovo comandante Giorgio Benvenuti.