Jesi, si dimette l'assessore Conchita Mammoli: «Motivi di salute mi impediscono di proseguire l'impegno»

JESI - L'assessore jesino Conchita Mammoli si è dimessa dalla giunta del sindaco Lorenzo Fiordelmondo. Lo ha comunicato al primo cittadino spiegando l’impossibilità di continuare a svolgere il ruolo di assessore per «seri motivi di salute» e, nel ringraziarlo per la fiducia che le era stata accordata, ha dovuto formalizzare a malincuore le proprie dimissioni.

L'assessore Mammoli si dimette per motivi di salute

«Conchita - ha sottolineato il sindaco - mi aveva già anticipato nei giorni scorsi le questioni personali che le avrebbero impedito di poter garantire l’impegno che le deleghe assegnate richiedevano e ne comprendo perfettamente le ragioni. Spiace, perché in lei avevo trovato una persona animata da grande entusiasmo, leale nel condividere gli obiettivi programmatici e pronta a dare il proprio contributo in un ambito, quello dell’associazionismo, che per l’Amministrazione comunale rappresenta un punto di riferimento straordinariamente importante per costruire insieme quell’idea di città aperta, coesa e solidale che abbiamo in mente». Nei prossimi giorni il sindaco provvederà a rivedere l'assetto della giunta individuando «una nuova figura a cui affidare le medesime deleghe. Confido comunque che sarà un passaggio estremamente breve».

Il sindaco Fiordelmondo dovrà rivedere l'assetto della sua giunta

L'assessore Mammoli da parte sua ha ringraziato il sindaco per la fiducia che le è stata accordata: «In questo breve periodo ho avuto la possibilità di conoscere le realtà culturali dell’associazionismo cittadino, che sono di grandissimo spessore e che spero possano essere valorizzate al massimo.Sicuramente ho vissuto un'esperienza interessante e posso aggiungere che, fin dal periodo della campagna elettorale, l'ascolto dei cittadini mi ha molto coinvolto. Saluto tutti con la soddisfazione che anche il mio piccolo contributo elettorale sia stato utile per raggiungere il risultato che ci ha portato al governo della città e di questo ringrazio, in particolare, il mio partito di riferimento»