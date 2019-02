Aspettano i clienti al parco: arrestati tre spacciatori di eroina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - La paura più grande dei residenti attorno al parco del Vallato e dei frequentatori è legata allo spaccio di droga, soprattutto di eroina. E quando lo scorso ottobre vennero trovate delle siringhe infilzate sulle panchine e sulle travi della casetta dei camperisti, la paura si era trasformata in allarme rosso. Ieri i Carabinieri della Compagnia di Jesi, nell’ambito del contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno raccolto la richiesta disperata dei residenti di essere ancora più presenti e hanno fatto scattare un blitz mirato a incastrare i pusher di eroina. I militari del Radiomobile, nel primo pomeriggio, hanno eseguito un controllo mirato al Parco del Vallato cogliendo in flagranza di reato tre persone trovate in possesso di sostanza stupefacente, una siringa e oggetti atti allo spaccio.A finire nei guai sono stati tre uomini, tutti italiani e di età compresa fra i 30 e i 40 anni. Si aggiravano per il parco con fare sospetto, come in attesa di qualcuno. Non aspettavano certo i carabinieri, che li hanno fermati e identificati, poi denunciati per detenzione illegale di sostanza stupefacente. Sottoposti a perquisizione, sono state rinvenute tre dosi di eroina del peso complessivo di 2 grammi. La droga era già confezionata e pronta alla cessione e al consumo. Possibile che i tre stessero proprio aspettando qualche cliente al parco per cedergli le dosi.