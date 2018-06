Cocaina nascosta nell'auto Preso operaio insospettabile Sos droga, sballati a 12 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI I carabinieri del radiomobile di Jesi e della Stazione di Morro d’Alba nella tarda serata di giovedì a Morro d’Alba hanno arrestato un uomo, 50enne jesino, incensurato e lavoratore dipendente, insospettabile, con 30 grammi di cocaina. L’uomo, di origini campane, fermato nell’ambito di controlli straordinari del territorio, è stato pizzicato al volante della sua auto mentre transitava nei pressi di Morro. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, sono spuntati la droga - ben occultata in auto - e diverse centinaia di euro, probabile provento di spaccio. Insospettabile lavoratore dipendente presso una ditta della zona, l’uomo ha atteso in carcere a Montacuto la convalida dell’arresto. Ieri è comparso davanti al giudice del Tribunale di Ancona Elisa Matricardi e al Pm Gianluca Grizi. Arresto convalidato e, a fronte della richiesta dei termini a difesa da parte dell’avvocato Jacopo Saccomanni difensore dell’imputato, il processo è stato rinviato ad aprile 2019. Il 50enne, che in aula si è avvalso della facoltà di non rispondere, è stato scarcerato, senza l’applicazione di nessuna misura cautelare. Quello operato giovedì sera a Morro d’Alba dai carabinieri è l’ennesimo arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ennesimo caso in cui a finire nella fitta rete dei controlli sono persone apparentemente insospettabili che però hanno una doppia vita che corre sul binario dell’illegalità. Lo scorso anno i carabinieri della compagnia di Jesi hanno sequestrato 27 kg di droga, tra cocaina, marijuana, hashish ed eroina. Si abbassa l'età del consumo di stupefacenti: ragazzini si sballano già a 12 anni.