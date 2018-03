Arrestati tre topi d'auto: sono già stati pizzicati tre volte in meno di due mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI – Erano già stati arrestati il 12 gennaio e poi nuovamente denunciati 4 giorni dopo, ed ora di nuovo arrestati. Si tratta di tre persone, un uomo e due donne, di etnia rom, arrestati nel campo rom di Jesi.I tre sono accusati di aver compito almeno 10 furti su auto in sosta nelle provincie di Ancona, Macerata e Pesaro-Urbino, per un bottino quantificato in circa 6mila euro di refurtiva. I colpi avvenivano sempre nei pressi di cimiteri e parchi pubblici, dove i ladri prendevano borse e cellulari dalle auto in sosta. Nella stessa operazione identificati e denunciati altri due complici della banda, due uomini di etnia rom.