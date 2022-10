La mamma di Andreea Rabciuc a "Chi l'ha visto?": «Simone, dimmi cosa è successo a mia figlia»

JESI - «Simone devi dire la verità. Devi dirmi cosa è successo a mia figlia Andreea: sono sette mesi che è scomparsa, io non ne posso più, sono disperata. Voglio sapere dove è, cosa le è accaduto». Georgeta Croceanu è una mamma che non si dà pace: dall'11 marzo vive in un limbo che non si augura a nessuno e che più passano i giorni, più si trasforma in inferno. Perché da sette mesi non ha più notizie di sua figlia. Andreea Rabciuc è scomparsa un venerdì notte, all'improvviso: ha partecipato ad una festa che si è tenuta in un casolare nelle campagne della Vallesina e non è più tornata a casa. Per la scomparsa della ragazza, residente a Jesi, l’unico indagato è il fidanzato, il 43enne Simone Gresti, jesino anche lui. E ieri sera a "Chi l'ha visto?", mamma Georgeta disperata al telefono, ha voluto parlare con Simone, in studio assieme al suo avvocato e con accanto un consulente.

La mamma di Andreea: «Voglio sapere cosa è successo»

«Simone devi dire la verità», ha incalzato la donna senza trattenere le lacrime. E Simone ha risposto: «Non so cosa sia accaduto ad Andreea, te lo giuro sulle mie nipoti». Ma Georgeta non ci crede, ha tanti dubbi e per la prima volta in tv si confronta con l'unico indagato di questa terribile vicenda: «Ho chiamato in continuazione domenica mattina, quando non ho sentito Andreea, perché non mi hai mai risposto? Perchè ha risposto soltanto nel pomeriggio con un semplice messaggio, dicendo che non sapevi dove fosse mia figlia?». Domande che rivolge all'uomo anche Federica Sciarelli. Simone replica, sottolineando che «non era la prima volta che Andreea si allontanava e che dunque non si era preoccupato». Ma il fidanzato Nel pomeriggio di ieri, una task force composta da vigili del fuoco e carabinieri ha battuto due aree ben distinte tra loro.

Il giallo del telefono di Andreea rimasto a Simone

Ma mamma Georgeta vuole sapere soprattutto perché il cellulare della figlia è rimasto a Simone Gresti e perchè, vedendo i messaggi che lei stava mandando ad Andreea, comunque non ha risposto. «Quando Andreea voleva andare via le ho detto che ti avrei chiamata, poi è fuggita. Non so dove sia finita, voglio saperlo anche io».

La scheda di Andreea Rabciuc a "Chi l'ha Visto?"