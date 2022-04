Andreea scomparsa, Simone è indagato ma si dice tranquillo: «Si è nascosta da qualche parte»

JESI - Si dice «tranquillissimo, sereno» Simone Gresti, il 43enne fidanzato di Andreea Rabciuc indagato per sequestro di persona relativamente alla sua scomparsa. Le tracce della ragazza, 27enne, si sono perse dal 12 marzo scorso. Ma lui non pensa al peggio, perché dice di conoscerla. Lo dice ai microfoni di “Chi l’ha visto?”, ma lo ribadisce anche il suo avvocato difensore Emanuele Giuliani. «Crede che Andreea si stia nascondendo da qualche parte o che qualcuno la stia nascondendo», dichiara il legale che ribadisce quanto il suo assistito sia «sereno, con la stessa serenità che ha dimostrato in questi giorni, ovviamente è molto dispiaciuto per l’allontanamento della fidanzata ma accoglie serenamente il fatto di essere indagato e ha fiducia negli sviluppi futuri».

Gli interrogatori

Al momento nel giallo sulla scomparsa di Andreea, Simone Gresti è l’unico indagato, sebbene altre persone siano state sentite dal pm Irene Bilotta come persone informate dei fatti: Francesco il proprietario del casolare e della roulotte dove si è svolta la festa-rave e da dove è scomparsa la ragazza (luoghi e pertinenze ora sotto sequestro, ndr.); Aurora, una loro conoscente e Valentino il ragazzo di quest’ultima. Chi conosce Simone Gresti ne parla come un ragazzo «che negli scatti d’ira era capace di dire qualsiasi cosa, perché non si controllava, ma che non sarebbe capace di fare del male a qualcuno». Così lo descrive un testimone che preferisce non apparire.

I post violenti

E questo trova riscontro in due violenti post pubblicati dallo stesso Gresti sui suoi due profili social, esplosioni di rabbia tradotte in parole inquietanti: uno, datato 4 marzo associato a un water «ti auguro per la vita tutto quello che potrai trovarci dentro, una bugiarda arrivista pericolosa irriconoscente anaffettiva “troppo facile troppo per tutti” e purtroppo per lei rovinata…per fortuna per me deceduta». Il post si chiude con la frase “La revedere pentru totdeauna” che in rumeno significa “addio per sempre”. Parole che anticipano di otto giorni la sparizione di Andreea e che lo stesso Simone spiegherà «è un post in risposta a una cosa che aveva scritto lei dopo l’ennesima litigata». Accadeva spesso tra i due, dichiara sempre Gresti. Poi una foto modificata che l’8 marzo diventa immagine del suo secondo profilo: Andreea in primo piano ha gli occhi scarabocchiati e sul viso la scritta che in armeno significa “puttana”. Un rapporto burrascoso quello tra Simone e Andreea, la quale aveva riallacciato i rapporti con l’ex fidanzato Daniele, cui aveva chiesto proprio la sera della festa al casolare – mentre stava litigando con il fidanzato - di andare a prenderla. Simone sapeva di questa specie di “triangolo” e ne era infastidito all’inizio ma poi si era rassegnato. «Litigavamo quasi tutti i giorni - ha detto a “Chi l’ha visto?” - ma non ci siamo mai fatti un occhio nero. Lei era fatta così». Andreea aveva lasciato Daniele per stare con Simone, ma poi a fine novembre lo aveva ricontattato e sembra che frequentasse entrambi, dividendosi tra Jesi e Moie. E Simone lo sapeva. «Lei aveva problemi da risolvere nella sua testa, poi crescerà, maturerà e farà la donna seria - ha detto -, per ora era così, instabile ed era difficile gestirla… mi sono rassegnato». E sulla sua scomparsa: «Sono tranquillo, conoscendo Andreea può anche farci apposta, può stare anche un mese o due lontana da tutti e se ne frega di quel che dice il telegiornale. Ma stento a credere che le sia successo qualcosa». Intanto spunta un altro particolare, riportato dal padre di Andreea davanti alle telecamere di “Chi l’ha visto?”. «Mia figlia mi ha chiamato alle 4,20 di notte, mi ha scritto che era finita nei guai per colpa sua e aveva dei problemi», ha detto l’uomo. Un messaggio di aiuto inviato in Spagna, un paio d’ore prima che Andreea uscisse dal casolare in cui aveva trascorso la serata con il suo fidanzato Simone Gresti. Un altro tassello che si aggiunge al giallo della 27enne scomparsa nel nulla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA