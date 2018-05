Ancora nessuna notizia del ragazzo di 17 anni che si è allontanato da casa I genitori: «Ti aspettiamo a braccia aperte»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI – Apprensione che cresce con il passare delle ore. Non si fermano le ricerche del ragazzo di 17 anni di Jesi che si è allontanato da casa la scorsa settimana. Ricerche che proseguono senza soste, grande attenzione alla base operativa dei vigili del fuoco del distaccamento di Jesi ma anche oggi di notizie concrete non ne sono arrivate. Inutili anche i sempre più numerosi post e appelli sulla rete.A otto giorni dalla scomparsa di Anton Paris, il ragazzo di 17 anni che da giovedì 4 maggio non ha fatto più rientro a casa, la famiglia lancia un appello. Al momento della scomparsa aveva uno zainetto blu e celeste Invicta, indossava una felpa grigia con cappuccio, una t-shirt celeste, jeans scuri e scarpe da ginnastica.Del ragazzo non si hanno più notizie. I genitori lanciano un appello affinché venga a sapere del desiderio che i familiari hanno che lui ritorni a casa al più presto e che dia notizie sul fatto che sta bene."Vogliamo che Anton sappia che lo aspettiamo a braccia aperte. I suoi timori, le sue incertezze si possono risolvere insieme - dicono i genitori Massimiliano e Silvia Paris - chiediamo anche a chi lo avvista di aiutarci: verificando che sia davvero lui, provando a parlargli, suggerendogli di far avere notizie a casa sul fatto che sta bene. Papà, mamma, i fratelli, i nonni e gli zii, tutti siamo in grande apprensione per te. Anton torna, te lo chiediamo con tutto il cuore".La famiglia chiede a tutti di essere tempestivi nel caso di avvistamento, la celerità è importante per aiutare nelle ricerche, perciò, nel caso, invita tutti a segnalare alle forze dell'ordine 112 o 113, informati da tempo della questione e che stanno seguendo la vcenda.