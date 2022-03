L'amministratore unico dell'Aurora Lardinelli in missione in Ucraina per salvare due ragazzini

JESI - Anche il mondo del basket si mobilita per portare aiuto alle popolazioni ucraine. L’amministratore unico dell’Aurora Jesi Altero Lardinelli è sceso in campo in prima persona per strappare al destino della guerra e al rischio della morte due ragazzini di 13 anni e la loro mamma/nonna. Si è recato al confine tra Polonia e Ucraina, insieme a due amici, Marco il promotore di questa “missione” e Gianluca, 37 ore di viaggio in un’altalena emozioni.

«Siamo passati dall’adrenalina per il viaggio alla preoccupazione che questi ragazzi non riuscissero a raggiungere il confine, all’amarezza di ciò che quegli occhi hanno visto, alla felicità dell’abbraccio quando li abbiamo visti – racconta Lardinelli - Arrivati al confine, alle 3 di notte e con -9 gradi, ci siamo resi conto di quello che l’uomo può fare nel male e nel bene. C’erano tante tende di volontari accampate alla meglio e un flusso di donne con bambini che si dirigevano verso i pullman al di qua del confine. Mitro con la sua famiglia era lì sul lato della strada ad aspettarci».

Mitro fa parte di un’associazione che organizza i viaggi estivi dei bambini ucraini. Uno di famiglia per Altero Lardinelli che, allo scoppio del conflitto, ha subito pensato a come portarlo via dall’Ucraina per salvarlo. Ma laggiù Mitro ha lasciato il padre e il fratello a combattere. Nel viaggio di ritorno verso Jesi, il pensiero va a chi è rimasto. «Avremmo voluto portare a Jesi altri bambini, altre famiglie ma a quell’ora e con quel freddo non c’era nessuno. Siamo tornati a Jesi venerdì alle 22. Ringrazio Marco e Gianluca per questo viaggio che mi ha arricchito. Ringrazio tutti coloro che ci hanno donato cibo, vestiario e coperte, a partire dai familiari agli amici, ai giocatori dell’Aurora e ai suoi sponsor e alla Pallacanestro Psa Partenope Sant’Antimo», conclude. Accoglienza e solidarietà anche quella offerta da una coppia di Jesi, Donato D’Antonio e sua moglie Ilona Bantus che abitano in via Colocci. Hanno accolto tre donne, un uomo e 4 bambini tra cui una neonata di 28 giorni.

