«Ammazzo te e la tua famiglia»: padre e figlio in manette al posto di blocco

JESI - Un normale controllo stradale in via Gallodoro si trasforma in una violenta colluttazione in cui padre e figlio si scagliano contro gli agenti del Commissariato. Volano spintoni, accuse, minacce ai poliziotti, tipo «ammazzo te e la tua famiglia». Scattano le manette per padre e figlio, rispettivamente 40 e 19 anni, jesini, entrambi operai edili accusati di resistenza a pubblico ufficiale, ma anche denunciati per rifiuto di fornire le generalità, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, minacce. Il controllo era scattato poco prima di mezzanotte di sabato lungo via Gallodoro, su segnalazione al 113 da parte di alcuni residenti allarmati per una moto di grossa cilindrata che sfrecciava a folle velocità.La volante ha rintracciato poco dopo la moto, condotta dal 19enne con a bordo un passeggero. Intimando l’alt, gli agenti hanno chiesto al centauro documenti e patente, ma quello si sarebbe opposto rifiutando di farsi identificare. Anzi, ha aggredito gli agenti con minacce e offese. In un crescendo di tensione, arriva il padre del centauro che pretende di sapere cosa sta succedendo e difende il figlio, rivolgendo ingiurie e minacce di morte agli agenti. Anche lui si oppone all’identificazione, volano spintoni e ne scaturisce una colluttazione, tanto che i poliziotti restano feriti e si fanno medicare in Pronto soccorso, per loro una prognosi di cinque giorni. Per riuscire ad ammanettare padre e fig