JESI Invocato più volte in questi mesi, per un confronto sul tema del trasporto su rotaia in favore dell’hub Amazon che l’amministrazione comunale ha richiesto per lettera e che la Regione non ha aperto, l’amministratore delegato di Rfi Gianpiero Strisciuglio è annunciato, giovedì prossimo, tra i protagonisti a Palazzo dei Convegni dell’incontro su “Amazon: un’occasione per riprogettare il territorio”, organizzato dalle liste civiche di opposizione Jesiamo, Patto per Jesi e Per Jesi.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Incidente in pista a Vallelunga: morto il pilota Massimo Bottari, caduta fatale con la moto

E che si aprirà con i saluti istituzionali del presidente della Regione Francesco Acquaroli, di quello della Provincia Daniele Carnevali e del sindaco Lorenzo Fiordelmondo. «Magari sarà l’occasione per mettere in contatto le parti e dare il là al confronto» dicono i rappresentanti delle civiche di minoranza – tra gli altri i consiglieri comunali Marialuisa Quaglieri (Jesiamo), Giancarlo Catani (Patto per Jesi), Matteo Sorana (Per Jesi) – nel comunicare il “colpo”.

«Nessuna polemica politica – dice però Quaglieri –incontro esclusivamente tecnico e per avere una visuale tecnica su quello che Amazon, dal punto di vista economico, della mobilità ma anche sociale, comporterà per il territorio. Siamo già in ritardo». Dalle 16,45 a portare i loro contributi, in un confronto moderato da Maurizio Socci, saranno l’ex sindaco civico di Jesi Massimo Bacci, il presidente di Istao Mario Baldassarri, il vertice di Interporto Marche Massimo Stronati e poi i docenti Anna Masutti e Massimiliano Colombi sui temi della intermodalità e della evoluzione dei bisogni dei cittadini di fronte ad un nuovo sviluppo territoriale.

«Una occasione per aprire una prospettiva sulla città – dice Catani – ora che, tra tante difficoltà, le si prospetta una situazione positiva. Dobbiamo essere pronti a ripartire, Amazon sarà attivo nel 2025: per la viabilità non basta pensare ad una stazione ferroviaria passeggeri e c’è la questione casa. Non ci si può aggrappare ai 1.600 appartamenti che sarebbero liberi in città e non vengono affittati ma occorre pensare a più aree edificabili e a costruire o chi arriverà per lavorare andrà ad abitare altrove, nei paesi limitrofi, e non a Jesi».

Secondo Sorana: «Amazon è una grande onda che sta per arrivare su un territorio in parte arido. Il suo effetto può essere benefico ma anche dirompente, rischiamo di esserne travolti se non ci attrezziamo». È l’occasione «per discutere, riflettere ed approfondire l’intermodalità, il lavoro e il sociale».