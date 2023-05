JESI - Lo scherzo degenera e ne scaturisce una violenta lite. E’ successo ieri, all’uscita della media Lorenzini accolta nei locali dell’ex seminario vescovile di via Lorenzo Lotto. Protagonisti della lite – per cui sono dovuti intervenire il 118 e i Carabinieri – due compagni di classe, un maschio e una femmina, entrambi 14enni.

Secondo quanto riferito da alcuni presenti ai militari, sembra che all’uscita il ragazzino abbia alzato lo zaino della compagna per scherzo e lei, scocciata, abbia avuto una reazione spropositata e lo abbia preso a schiaffi. Sberle che il compagno dapprima ha incassato, cercando di allontanarla, ma cui poi avrebbe risposto con un pugno in bocca tanto da spaccarle un labbro. In un crescendo di rabbia e agitazione, sono dovuti intervenire sia gli insegnanti che il personale Ata per dividerli.

Al Pronto soccorso



La ragazzina inviperita continuava a sferrare schiaffi mentre i compagni cercavano di frapporsi per difendere l’altro. Qualcuno ha chiamato il 112. Sul posto, oltre all’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce verde, sono intervenuti anche i Carabinieri di Jesi che hanno separato i due litiganti e sentito le versioni dei fatti. Nessuna dietrologia o episodio di bullismo, per fortuna, ma solo un banale scherzo mal digerito. La ragazzina è stata accompagnata al Pronto soccorso del Carlo Urbani per essere medicata.