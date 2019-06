Allarme per un ragazzo accasciato nell'auto ma era solo ubriaco fradicio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Giovane accasciato in macchina in stato confusionale: i passanti pensano a un malore ma era soltanto ubriaco. L’allarme è scattato verso le 7,30 da parte di alcuni residenti che stavano attraversando il parco del Vallato per una passeggiata. Hanno notato la vettura accostata e quel giovane, un italiano 31enne, semi disteso sul sedile al posto di guida. Hanno pensato a un malore, anche se qualcuno giura che la stessa vettura fosse posteggiata nello stesso posto fin dal pomeriggio di lunedì verso le 18,30 e che forse non si era mai mossa. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce verde e l’automedica del 118 che hanno soccorso il giovane e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Urbani con un codice giallo. Le sue condizioni non sembrano essere gravi: il malore sembra essere dovuto al troppo alcol.