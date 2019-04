Altro allarme rosso al parco diciottenne si sente male Soccorso per abuso etilico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Una domenica di festa che avrebbe potuto tratteggiare una descrizione diversa del parco del Vallato ieri. Invece, in mezzo a un esercito di lupetti, coccinelle e scout della Diocesi, si è allungata l’ombra dell’emergenza. Ancora una volta, come un’inquietante routine. Erano da poco passate le 15 quando ai piedi del parco, con l’accesso da via Zannoni, sono intervenuti i sanitari della Croce verde con l’ambulanza per prestare soccorso a un ragazzo di 18 anni, che si era accasciato su una panchina sotto gli occhi di altri presenti che per fortuna, hanno subito chiamato il 118. Il giovane ha avuto un malore, forse dovuto a un abuso etilico, ma saranno i sanitari a stabilirlo. Lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani con un codice di bassa gravità. Ma l’episodio solleva l’indignazione di quanti non hanno mai smesso di additare il parco del Vallato come uno dei luoghi critici della città, una nota perennemente dolente nel quadro sociale della città. Perché quello di ieri non è che l’ennesimo intervento di sanitari e Carabinieri nello stesso luogo dove continuano a verificarsi aggressioni, schiamazzi notturni, fenomeni di spaccio, atti di vandalismo a danno degli arredi del parco.