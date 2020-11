Allarme casa di riposo: gli ospiti positivi adesso sono 16

JESI - Salgono a sedici gli ospiti della casa di riposo di Jesi risultati positivi al Covid-19. E nei giorni scorsi un’anziana di 86 anni, utente della residenza protetta di via Gramsci e anch’essa positiva al Covid, ricoverata all’ospedale Carlo Urbani di Jesi, è deceduta.

A darne notizia facendo il punto è l’Azienda Servizi alla Persona- Asp Ambito 9- che gestisce la casa di riposo e che, dopo aver già avvertito le famiglie, sottolinea: «Allo stato attuale non ci sono problemi assistenziali e si sta riorganizzando, ampliandola, l’area di isolamento, nel rigoroso rispetto dei protocolli previsti in materia». Riferendo al Consiglio comunale giovedì scorso, il sindaco Massimo Bacci aveva comunicato 5 casi di positività fra gli ospiti della residenza “Vittorio Emanuele II”. Numero più che triplicato dopo le risposte ai tamponi effettuati nel fine settimana a tutti gli anziani e al personale. «Relativamente agli ospiti- fa sapere l’Asp- 16 su 103 sono risultati positivi. Di questi 2 con sintomi, ricoverati in ospedale, e altri 14 asintomatici che restano nella struttura protetta opportunamente isolati». Balzo in avanti anche per quanto riguarda il personale, che fino alla settimana scorsa vedeva un solo operatore, asintomatico, positivo. «Relativamente al personale- è il quadro fornito- 9 unità, di cui 8 operatrici sociosanitarie e una infermiera, sono risultate positive tra le 65 complessive. Sono tutte asintomatiche e dunque in isolamento domiciliare». La casa di riposo di Jesi era stata risparmiata dal dramma della prima ondata fra la fine dell’inverno e la primavera scorsi. Negativi gli 11 tamponi effettuati nel cuore dell’emergenza e poi anche i circa 250 effettuati nel mese di maggio su ospiti, operatori, assistenti sociali, addetti amministrativi. L’autunno porta invece brutte notizie. E non solo alla casa di riposo di Jesi. In tante Rsa della Vallesina è tornato a suonare l’allarme rosso del Covid con contagi che aumento e focolari che rischiano di far precipitare la situazione. Per questo si moltiplicano gli appelli alle istituzioni di proteggere gli ospiti: gli anziani sono la fasci apiù debole ed esposta al virus.



