Alcol, droga e misure anti-Covid, la movida in centro è sotto torchio: c'è anche una maxi multa

JESI - Decine di persone e mezzi controllati, passati al setaccio giardini e parchi, posti di blocco lungo le principali direttrici di collegamento della Vallesina e controlli a tappeto nei locali della città. La movida e il rispetto delle normative sanitarie anti-Covid al centro del dispositivo di controllo attuato nella notte tra venerdì e ieri dai carabinieri della Compagnia di Jesi, su disposizione del Comando provinciale dell’Arma. Grande attenzione alla prevenzione, indistintamente che si tratti di reati predatori, violazioni alle normative sul contenimento della pandemia o spaccio di droga. I militari di Jesi hanno eseguito i controlli avvalendosi della collaborazione delle unità cinofile per la ricerca di stupefacenti e degli esperti del Nas-Nucleo Tutela per la Salute di Ancona. Nei guai il titolare di un locale di Jesi, cui è stata elevata una sanzione amministrativa di 3.500 euro: i militari del Nas nell’ispezionare la cucina hanno infatti rilevato diverse irregolarità nella tracciabilità degli alimenti. Controlli portati avanti su diversi fronti.



Complessivamente sono stati impiegati 18 uomini e 9 mezzi compresa l’unità cinofila e il personale del Nucleo Nas. Sono stati passati al setaccio alcuni esercizi pubblici attuando anche uno specifico controllo dei parchi e dei giardini, da cui sembra che non siano emerse situazioni particolare: la presenza costante dei carabinieri - di concerto con le altre forze di polizia - nei mesi scorsi nei parchi ha permesso di fungere da deterrente contro quegli episodi di spaccio e di microcriminalità che erano fonte di preoccupazione e allarme sociale. Il bilancio dell’attività condotta dalla Compagnia è di 50 persone identificate, 25 veicoli controllati e 2 esercizi pubblici sottoposti a controllo soprattutto verificando il rispetto del distanziamento delle persone all’interno, l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale preposto alla vendita.

Un solo locale, come detto, è stato sanzionato dal Nas. Mentre l’attività di prevenzione alla circolazione stradale ha permesso di individuare due giovani - entrambi 30enni residenti in Vallesina - sorpresi alla guida della propria auto con un tasso alcolemico superiore al limite di legge consentito. Per uno dei due, il cui tasso alcolico è risultato addirittura 4 volte superiore al limite, oltre al ritiro della patente di guida per il provvedimento di sospensione, è scattato anche il sequestro del veicolo. Ma non basta. L’alcol, anzi l’eccesso di alcol, è la causa di tutti i guai di un 50enne residente in Vallesina, che aveva un po’ alzato il gomito e con i suoi schiamazzi notturni era diventato molesto. I militari intervenuti sul posto lo hanno identificato e sanzionato amministrativamente per manifesta ubriachezza. L’attività di prevenzione e controllo da parte dei carabinieri di Jesi proseguirà anche nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA