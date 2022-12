Albero si sradica e piomba sulla scuola elementare di Jesi. I genitori: «Bambini usciti poco prima, un miracolo»

JESI - L'albero si è sradicato all'improvviso, crollando improvvisamente e pesantemente a terra dopo due giorni di maltempo tra vento e pioggia incessante. Il tronco e i grandi rami del pino sono piombati sulla facciata della scuola elementare Garibaldi in via San Giuseppe a Jesi: erano circa le 13.30 e i bambini erano usciti dal plesso pochi minuti prima.

Le mamme spaventate: «I bambini usciti pochi minuti prima»

«È stato un miracolo che i bambini fossero già usciti dalla scuola o che non si trovassero dentro - raccontano le mamme di fronte a quelle immagini impressionanti -. Se quell'albero fosse caduto prima non sappiamo cosa poteva accadere». La paura di quello che sarebbe potuto succedere fa tremare le vene ai polsi. Perché l'albero gigante sovrastava con la sua altezza la scuola elementare e crollando è finito proprio all'intero della recinzione, piegando l'inferriata come fosse di cartone.