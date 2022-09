Paura a Jesi, albero piomba su due macchine, automobilisti illesi per miracolo

JESI - Attimi di paura a Jesi, lungo il viale della Vittoria. A causa delle forti raffiche di vento un grosso albero si è letteralmente sradicato dall'asfalto ed è piombato sulle macchine che stavano transitando sulla carreggiate. Due vetture colpite all'improvviso, una è stata schiacciata nella parte anteriore, l'altra invece è stata centrata sul tettino. Miracolosamente illesi gli occupanti delle due auto.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 12.30 in viale della Vittoria per rimuovere l'albero. La squadra di Jesi sta provvedendo alla rimozione dell’albero ed alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto i Sanitari del 118 e la Polizia l.Locale