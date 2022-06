Entra nel giardino e massacra di botte un'anziana e la figlia, poi scappa: caccia all'uomo a Jesi. Si cerca un giovane vestito di nero

JESI – Aggressione choc nel pomeriggio di oggi intorno alle ore 18 in via Montelatiere. Un giovane si è introdotto nel giardino di un'abitazione e, senza motivo, ha preso a calci e pugni un'anziana che stava raccogliendo i pomodori. Poi si è accanito contro la figlia, quindi è scappato a piedi. Le condizioni della novantenne sono gravissime. La figlia, ferita in modo più lieve, ha subito chiamato il 112 in lacrime. Sul posto è intervenuto il 118 con la Croce Verde di Jesi. L'anziana è stata portata all'ospedale cittadino in codice rosso, con il volto tumefatto e priva di sensi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: è scattata la caccia all'uomo. Si cerca un ventenne vestito completamente di nero, sconosciuto a madre e figlia.

