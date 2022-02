Addio a Faliero, il suo sorriso resterà per sempre: era tecnico di radiologia all’ospedale Carlo Urbani

JESI – Una terribile, inesorabile malattia ha strappato per sempre Faliero Petrucci all’amore della sua famiglia. Sessantaquattro anni, stimato tecnico di radiologia dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi, si è spento ieri mattina dopo aver combattuto con tenacia e dignità. Faliero ha sempre cercato di mantenere il sorriso sulle labbra, anche nei momenti peggiori, per infondere coraggio alla moglie Simonetta Schiavoni e ai suoi adorati figli, Ilenia e Jacopo (conosciutissimo preparatore atletico anche con il settore giovanile della Jesina calcio).

Conosciutissimo in città, ben voluto da tutti i colleghi del Carlo Urbani, la notizia della prematura scomparsa ha destato sconcerto e dolore. La salma è stata composta alla camera ardente di Ciccoli e Brunori (via don Battistoni) dove già oggi sarà possibile fare una visita e porgere una parola di conforto ai familiari. L’ultimo addio lunedì pomeriggio alle ore 15 nella chiesa di San Giuseppe. Toccante il saluto della moglie Simonetta: «Ovunque tu sarai Faliero, noi saremo sempre con te. Con il tempo mi dicono che tutto passa amore mio; mi dicono che tutto passa e poi si continua come sempre. Con tutta me stessa cercherò di resistere al tempo che avanza, ma ciò che fa male dentro non passerà. Rimarrà un segno nel cuore, una cicatrice non guarita, rimarrà il mio desiderio più grande, un abbraccio troppo presto perduto, un nome che non risponderà, una presenza svanita ... Amore mio, alcune cose finiscono e possono passare, altre, anche se finiscono non passeranno mai. La tua vita è finita, passata, terminata, andata.. tu amore mio, dentro di me resterai. Il dolore per averti perso, quello no, non potrà mai passare, e nulla potrà continuare come prima».

La famiglia nel ringraziare lo Iom di Jesi e Vallesina per l’assistenza e la vicinanza a Faliero ha promosso una raccolta fondi in suo nome. Al termine della cerimonia funebre, la salma sarà cremata e le ceneri tumulate al cimitero comunale.

