JESI - Lutto per la scomparsa di Eliano Massi, 67 anni, ex dirigente d’azienda ed ex allenatore del Monsano e di altre società calcistiche della Vallesina. Personaggio molto conosciuto sia per la carriera professionale che sportiva, ex disegnatore della Meccanica Generale, recentemente era responsabile tecnico commerciale di un’azienda specializzata in tecnologie ingegneristiche. Combatteva contro una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Si è spento martedì, gettando nello sconforto i suoi familiari. Lascia nel dolore la moglie Patrizia Gregori, il figlio Luca, le sorelle Silvana e Lorella e i tanti amici. Facebook si è trasformato in un muro del pianto tra ricordi e foto. La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria David-Icof di via Salvemini: i funerali saranno celebrati oggi alle 16 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe. Dopo la cerimonia, l’ultimo viaggio verso il cimitero comunale dove Eliano riposerà.