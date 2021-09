Addio ad Anna Bonadies, una vita al fianco del professor Armando Ginesi: ha formato generazioni di alunni alle elementari

JESI - Una lunga malattia ha strappato la signora Anna Bonadies, 82 anni, consorte del professor Armando Ginesi, all’amore della sua famiglia. Stimata ex insegnante elementare, ha formato intere generazioni di alunni. La signora è mancata venerdì sera, confortata dalla vicinanza amorevole dei suoi cari.

Lunedì alle 10 nella chiesa S.Maria del Rosario di San Marcello l’ultimo saluto, poi la tumulazione al cimitero di San Marcello. Al marito Armando Ginesi, al figlio Marco con la nuora Cathy e l’adorato nipotino si stringono tanti cari amici, la Federazione Russa in Italia guidata prima dal professor Ginesi e attualmente dal figlio Marco, nominato Console onorario; il gruppo Onafifetti e tutto il mondo dell’arte. Presenza gentile e discreta, la signora Bonadies era il perno della famiglia, sempre al fianco del compagno di vita, nei viaggi, nelle iniziative culturali e artistiche. Curiosa e premurosa, aveva condiviso ogni sfumatura di colore delle attività del marito, sostenendolo e aiutandolo. In memoria della signora Bonadies durante i funerali, saranno raccolti fondi in favore dello Iom di Jesi e Vallesina.

