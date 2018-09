Addio al prof Impiglia la cultura in lacrime Si è spento a 89 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Il mondo della cultura in lutto per la morte del professor Aldo Impiglia, docente di latino-greco al liceo classico, storico preside del liceo scientifico e ancor prima della scuola media Savoia. Presidente del Circolo cittadino e di Italia Nostra, Impiglia aveva 89 anni ed era gravemente malato da alcuni anni. Si è spento ieri mattina nella sua abitazione di corso Matteotti 75 dove è stata composta la salma in attesa della cremazione. Non ci sarà rito funebre, come da sue ultime volontà, ma solo un saluto privato venerdì alle 11,30.«Una grave perdita – dice il prof Gabriele Fava, ex sindaco – una persona che sul piano umano era di una generosità senza eguali e sul piano culturale e civile, sempre attenta e con un impegno acuto e mai banale. Ho conosciuto Impiglia quando ero in quinto ginnasio, a 16 anni. Fu il mio insegnante di lettere. In due giorni, mi interrogò di latino e poi di greco, rifiutai di andare in cattedra e lui minacciò di rimandarmi a settembre. Allora gli augurai un incidente e mi spedì dal preside: sospeso per una settimana con obbligo di frequenza e 6 in condotta». Continua Fava. «Ancora conservo quella pagella. Poi da sindaco e lui da presidente del Circolo cittadino facemmo bei progetti insieme. Alla sua lungimiranza si deve l’ampliamento e il nuovo edificio concesso dalla Provincia al liceo Scientifico di cui era preside».