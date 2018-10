Jesi, addio a Gianni Sgubbi mister nel calcio amatoriale Si è spento a 76 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Si è spento mercoledì all’ospedale Carlo Urbani dove era ricoverato, Gianni Sgubbi 76 anni, una vita di lavoro come operatore ecologico ma soprattutto una vita dedicata al calcio amatoriale. Molto conosciuto e apprezzato tra gli sportivi jesini di ieri e di oggi, Sgubbi aveva allenato diverse squadre locali e formazioni parrocchiali. “Sgubbiotto”, questo il suo soprannome, lascia la moglie Maria e sette figli, Gildo, Andrea, Catia, Sabrina, Angela, Cristiano e Luana.I funerali saranno celebrati questa mattina alle ore 9,30 nella chiesa di San Massimiliano Kolbe. Non mancheranno i suoi ex ragazzi, tra cui l’assessore allo sport Ugo Coltorti che lo saluta postando una foto con un solo commento “ciao Gianni”.