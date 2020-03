Addio al filosofo Marani: Ha fondato tre ristoranti. Aveva 76 anni

JESI - Professore e musicista, ma ancor prima filosofo. Poliedrico e coraggioso, si è spento nella sua abitazione in città Leonardo Marani, 76 anni. L’ultima nota di una vita in musica. Ex insegnante di italiano e filosofia, era un personaggio molto noto a Jesi per la sua carriera musicale: dagli anni ’60 fino al ’78 è stato tastierista dei “The Devil’s”, la band capitanata da Franco Rapelli che accendeva i matinée del Circolo Cittadino nell’epoca dei suoi fasti. Eclettico e intraprendente, aveva fondato tre ristoranti che ancora oggi sono tra i più attivi: “Il Settimo cielo”, “L’Intreccio” e il “Mago Merlino”.

Dopo aver ceduto i primi due, ha mantenuto solo il Mago Merlino dove spesso si esibiva al pianobar suonando dal balcone e presentandosi ai clienti-pubblico come “il professore”. Oggi di quella personalità ricca di sfumature restano tanti ricordi in note. «Era sempre sorridente – lo ricorda Rapelli – aveva una mano destra meravigliosa. Un grandissimo amico. Era una bella vita quella all’epoca dei Devil’s, si suonava con grandi personaggi di quegli anni come i Dick Dick, Albano e Romina, Fausto Leali, Antoine. Leonardo dava gioia di vivere».

