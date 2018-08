Accusa un malore mentre guida si schianta su un’auto parcheggiata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Perde il controllo della sua Renault Clio a causa di un malore e va a sbattere contro una Citroen C3 parcheggiata. E’ successo ieri alle 10.30 lungo via Giacomo Acqua. Il conducente della Clio, un 56enne jesino, è stato trasportato in codice giallo dall’ambulanza della Croce rossa al pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani”. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi di legge.