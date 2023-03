Jesi, la solidarietà è di casa. Numeri importanti: nel 2022 accolti quasi 200 senza tetto

JESI- Nel 2022 sono state quasi 200 le persone senza fissa dimora ospitate nelle strutture di Jesi. Il numero si somma ad oltre 90 posti letto garantiti dal piano provinciale del freddo gestito dall'Asp Ambito 9, progetto che si è concluso la scorsa settimana. Nella città marchigiana, l'accoglienza è presso la «Casa delle Genti», gestita dall'Asp Ambito 9 e in appalto alla Caritas jesina La struttura accoglie 16 persone di sesso maschile per un massimo di 15 giorni, prorogabili per altri 15.

I numeri

Nel 2022 la struttura ha accolto 163 persone di cui 47 italiani e 118 da Paesi terzi. Asp e Fondazione Caritas collaborano anche nei percorsi di seconda accoglienza, con la struttura «Casa alleanza» per adulti in difficoltà ed ospita 6 persone di sesso maschile, fino a 6 mesi prorogabili per altri 6. Lo scorso anno la rete dell'accoglienza è stata implementata con percorsi di inclusione per 7 persone in condizione di marginalità estrema e senza dimora in due appartamenti a Jesi; per 5 persone sono stati attivati dei percorsi di inserimento lavorativo, altri 2 hanno trovato autonomamente lavoro e stanno per raggiungere l'autonomia abitativa. Il piano provinciale del freddo è stato attivato fino a fine febbraio in altre strutture di accoglienza, per accogliere i senza tetto; in totale sono stati implementati 37 posti che si sono aggiunti ai 56 posti attivi in via ordinaria.