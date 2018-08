E' accerchiata dai cinghiali mentre va a passeggio il cane lupo li mette in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Accerchiata dai cinghiali e salvata in extremis dal suo fedele cane lupo che ha messo in fuga gli ungulati. Protagonista della brutta avventura, una donna residente nel quartiere Tornabrocco, immediata periferia cittadina. La donna ieri verso le 19 era uscita a portare a spasso il cane, quando le si sono parati davanti tre cinghiali. Per fortuna, li ha messi in fuga il suo amico a quattro zampe.