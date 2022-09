JESI - Nel primo caso, il sacchetto coi resti del pasto prelevato al fast food buttato a terra in strada a Porta Valle è costato una multa da 160 euro. Nel secondo, i materiali edili di scarto lasciati, indebitamente, in un cassonetto nei pressi della sede della Agenzia delle entrate nella zona di via Pasquinelli potrebbe pure costare la scivolata nel penale.

Le segnalazioni

In entrambe le situazioni, decisive le segnalazioni di cittadini che, visti messi in atto comportamenti contrari al senso civico ed alla buona educazione, hanno preso contatto con la Polizia Locale e fornito precise indicazioni che, avvalorate anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di identificare, contattare e sanzionare gli autori. Un dato che evidenziano l’assessore all’ambiente Alessandro Tesei e il commissario della Polizia Locale Anna Grasso, responsabile del settore tutela ambiente e animali, nel fare il punto sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in città e nel richiedere anche ai cittadini, di fare la propria parte. «Può comportare forse qualche cattiva risposta- dice Tesei – come accaduto nel caso di Porta Valle: il cittadino che ha segnalato alla Polizia locale l’episodio, aveva invitato l’autore a raccogliere e gettare via in maniera corretta quanto aveva buttato a terra e si è sentito rispondere in maniera maleducata. Ma se in molti cominciamo a chiedere che i comportamenti siano quelli più giusti, presto chi non si adegua si stancherà, Non chiediamo certo ai cittadini la delazione ma collaborazione: se la Polizia Locale e il Comune non possono arrivare a tutto, almeno per le minime cose, dateci una mano».



Minime ma non solo. Perché se il sacchetto con imballo e bicchiere di panino e bibita prelevati al fast food è costato a chi lo ha lasciato a terra – che individuato e convocato in Comando ha riconosciuto d’aver compiuto il gesto – una multa, l’abbandono di materiale edile in mezzo agli altri rifiuti alle porte della Zipa può avere pure altre ripercussioni. Anche in tale caso un cittadino avvedutosi dell’accaduto ha segnalato l’episodio alla Polizia Locale e l’ha messa in condizione di avere indicazioni, anche video, per risalire all’autore. «Per l’abbandono di rifiuti speciali – ricorda il commissario Grasso – la sanzione va dai 300 ai 3mila euro se l’autore è una persona fisica. Ma se viene identificata la responsabilità di una persona giuridica, quale una ditta, si può anche rientrare nell’illecito penale. Peraltro abbandono e rinvenimento di materiali edili e rifiuti da cantiere sono in netto aumento e sempre più frequenti in città».

Il pugno di ferro

Tesei anticipa «l’intenzione, come amministrazione comunale, di dedicare particolare attenzione al contrasto dell’abbandono di rifiuti. Pensiamo di riprendere e incrementare l’utilizzo da parte della Polizia Locale delle foto trappole, lì dove non è presente una videosorveglianza. In alcune zone, in periferia ma anche in centro storico, arrivano spesso segnalazioni di oggetti e materiali impropriamente buttati per la strada». L’ultima ennesima segnalazione social proprio a Porta Valle, con l’immagine circolata di rete e materasso lasciati a ridosso delle mura storiche.