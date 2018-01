22enne muore travolto dal treno: il macchinista non s'accorge dell'urto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI – E’ stato travolto e ucciso dal Frecciabianca diretto a Jesi il nigeriano 24enne trovato morto il 2 gennaio alla stazione di Narni Scalo. Le lesioni riscontrate sarebbe infatti compatibili con un ureto col treno in transito. Il macchinista del treno non si sarebbe accorto dell’impatto, tanto che l’indagine è partita solo dopo l’arrivo del treno nella stazione di Jesi. La vittima era residente a Roma ed era Narni insieme ad un conoscente, con il quale era in viaggio verso l'anconetano