Una 15enne perde i sensi sotto gli occhi dei compagni Paura all'istituto Mannucci

JESI - La tranquilla mattinata a scuola viene sconvolta, poco prima del suono della campanella delle 8, dall’improvviso malore di una studentessa quindicenne straniera che stava per raggiungere la sua aula. Attimi di concitazione ieri al liceo artistico Mannucci di via Gallodoro, dove una studentessa del primo anno si è accasciata sul pavimento perdendo i sensi. Choc tra i compagni, che hanno assistito alla scena e hanno chiamato gli operatori Ata e i professori.Immediato l’allarme al 118 da parte dei presenti. In pochi minuti sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce verde di Jesi, che hanno soccorso la giovane trasportandola all’ospedale Carlo Urbani per gli accertamenti del caso. In pronto soccorso, per fortuna, ogni rischio è stato scongiurato dal risultato degli esami clinici, poco dopo infatti la ragazza si è ripresa. Secondo i medici che l’hanno visitata, può essersi sentita male a causa di un abbassamento di pressione da stress. Ma non è da sottovalutare che tra le concause vi fosse anche il fatto che non avesse fatto colazione e quindi, fosse digiuna dalla sera precedente, una pessima abitudine di molte giovanissime. Nel primo pomeriggio è stata dimessa ed è tornata a casa. Con un po’ di riposo potrà presto tornare a scuola tra i suoi amici.