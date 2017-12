Sos sballo, emergenza tra i ragazzini: sequestrati due chili di droga al mese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Meno furti e più segnalazioni al 112, più arresti e due pericolose bande dedite ai furti alle colonnine self-service dei distributori e alle rapine agli uffici postali sgominate. È capillare la presenza dell’Arma dei Carabinieri su tutto il territorio, così capillare che tra attività di prevenzione, controlli e sicurezza partecipata dei cittadini, si registrano meno reati consumati e più tempestività di intervento. A tracciare il bilancio più che positivo di questo anno che si sta per chiudere, sono proprio i militari jesini.Il comandante della Compagnia Carabinieri di Jesi, Maggiore Benedetto Iurlaro insieme al comandante del Nucleo Operativo Radiomobile Tenente Maurizio Dino Guida, ha fatto il punto sui servizi e sui numeri di un anno di lavoro. «È stato molto impegnativo ma altrettanto proficuo per la Compagnia di Jesi – dice Iurlaro - numerose sono state le attività concluse in modo positivo da tutte le componenti (le Stazioni, il Nucleo operativo e radiomobile). Sul fronte dei reati contro il patrimonio, l’attività di contrasto attraverso il rafforzamento di tutti i servizi perlustrativi, ha permesso non solo di ridurre del 20% la consumazione dei furti rispetto all’anno precedente (da circa 1500 del 2016 a 1200 di quest’anno), ma ha anche consentito l’arresto di 8 soggetti e la denuncia di altri 70».Ben 38 sono state le denunce per ricettazione, mentre 72 quelle per truffe informatiche e 30 per danneggiamento. «Le truffe informatiche continuano a mietere vittime – spiega ancora il comandante – nonostante l’attività di prevenzione, c’è sempre chi ci casca. Mi sento di consigliare, a chi fa acquisti online, maggiore prudenza e di diffidare di prodotti costosi o di lusso venduti a prezzi stracciati o con ribassi al 90%. Evidentemente qualcosa di anomalo dietro ci deve essere».Sul fronte del contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati 27 chili di droga tra marijuana, hashish, cocaina ed eroina, con 18 arresti, 21 denunce per detenzione ai fini di spaccio e 35 segnalazioni alla Prefettura per altrettanti assuntori. «Preoccupa l’abbassamento dell’età di chi si approccia alle droghe – continua il Maggiore Iurlaro – mentre nella nostra realtà ancora i reati commessi da minorenni sono di lieve entità tal da non destare allarme sociale, sempre più minori si avvicinano agli stupefacenti e serve maggiore attenzione su questo aspetto». In totale la Compagnia Carabinieri di Jesi ha effettuato 143 arresti per reati che vanno dalla rapina, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, estorsione, sfruttamento del lavoro nero, violenza sessuale, violazione agli obblighi della sorveglianza speciale. Le violenze sessuali registrate sono state commesse tutte da stranieri in una situazione di degrado familiare tra le mura domestiche.