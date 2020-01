Coppia investita in via Pastrengo: lui ricoverato al pronto soccorso

JESI - Doppio investimento di pedone ieri nel tardo pomeriggio in pieno centro. A restare feriti, marito e moglie, che stavano attraversando in via Pastrengo. E’ successo verso le 19,40. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, sembra che i due coniugi stessero passando quando una Citroen C5 condotta da uno jesino li abbia urtati facendoli cadere. L’automobilista si è prontamente fermato a prestare soccorso e a lanciare l’allarme al 118. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 e le ambulanze della Croce verde di Jesi e di Cupramontana. I due coniugi sono stati medicati dai sanitari e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi con la sola ambulanza della Croce verde di Cupramontana: per l’uomo, che lamentava un dolore alla gamba, un codice giallo di media gravità, mentre per la moglie un codice verde per le lievi contusioni riportate. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi del caso e per accertare dinamica e responsabilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA