Jan Jongbloed, il portiere dell'Olanda di Cruijff, ricordato nelle Marche dopo la sua scomparsa. C'è un aneddoto che lo lega ad Ancona

ANCONA- I social spesso sanno regalare pezzi di storia che abbattono le barriere di spazio e tempo. Così questa volta creando un filo che unisce Jan Jongbloed, il portiere dell'Olanda di Johann Cruijff deceduto nella giornata di ieri (31 agosto), e Ancona. Lo racconta Francesco Barboni, gioielliere e grande appassionato di calcio, sulla propria bacheca Facebook.

Il racconto

"Un altro pezzo della mia infanzia che se ne va. Non solo, è stato il primo giocatore famoso visto da vicino assieme a Dick Nanninga anche lui deceduto anni fa - così inizia il suo post su Facebook - Era il 1978 ed erano appena finiti i Mondiali di Argentina e c'era un Italia sportiva assetata di calcio. Ad Ancona ci fu un quadrangolare che vide protagoniste Ancona, Perugia , Roda e Bologna. Il Roda la spuntò sul Bologna mentre l' Ancona superò il Perugia ai calci di rigore. La sbloccò Novellino (passerà pochi giorni dopo al Milan) e pareggiò Fulvio De Chiara.

L' Ancona vincerà il campionato della neonata C2 e il Perugia arriverà dietro il Milan campione d'Italia chiudendo Imbattuta. Finale Ancona- Roda allo Stadio Dorico con la tribuna quasi traboccante. Il Roda era una squadra con poche vittorie in bacheca ma che sapeva farsi rispettare. In Eredivisie arrivava puntualmente dietro le quattro, cinque solite note. In questa squadra militavano ed erano autentiche bandiere due nazionali che lasciarono un segno indelebile. Dick Nanninga, autore della doppietta sul 3-0 per il Roda marcatore in finale contro l' Argentina e appunto Jan Jongbloed, il portiere volante che impostava con i piedi e passava più tempo fuori area che tra i pali. Oggi sarebbe quasi la normalità ma a quel tempo fu unico nel suo genere. Vederlo in campo dal vivo giocare come un portiere volante divertirsi come stesse giocando nel campetto sotto casa mi rimase in mente a lungo. Malgrado lasciasse i pali incustoditi sapeva proteggerli con le sue uscite e il suo tempismo. Un giocatore di movimento mancato. Perse un figlio su un campo di calcio folgorato da un fulmine. E adesso a 83 anni lascia per sempre questo mondo per attraversare la porta del Paradiso"