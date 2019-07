Irruzione dei ladri in casa di un ingegnere. Un anziano seminudo ruba un cellulare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Ladri a casa di un ingegnere in via Mamiani mentre in un negozio sul Corso 2 Giugno i carabinieri hanno fermato un 67enne che aveva rubato il cellulare ad una commessa. Il primo sopralluogo dei militari è stato ieri mattina verso le 11. Due pattuglie si sono fermate vicino a Porta Lambertina per raggiungere il terzo piano di uno stabile di via Mamiani dove vive un ingegnere in pensione. Il bottino è ancora in corso di quantificazione.