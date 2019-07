L'Iphone gli dice temporali in corso. E invece fa caldo ad Ancona: brusca reazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Il caldo e l'afa fanno brutti scherzi. Poco prima delle 15 di oggi quando il cielo di Ancona era ancora azzurro e le temperature molto elevate, un uiomo sui 60 anni in pieno centro mentre scruta e osserve il cellulare alla ricerca di notizie sul meteo ( e su attese piogge rinfrescanti) osserva sul suo cellulalre le indicazioni dell'Iphone e quando vede che nella "sua" Ancona si parla di temporali sparsi in corso si arrabbia e non poco. E impreca. "Macchè pioggia, è un caldo bestiale". Questione di mezz'ora e il sole scompare, nessuna pioggia e temperatura sempre elevata. E inmmaginiamo anche il suo nervovismo.